三五族廠英特磊IET-KY（4971）2月營收6,916萬元，雖月減4.63％，但大幅年增75.56％，今年前2月營收達1.42億元，年增39.81％，但若以美元計算，年增幅度達42.79％。英特磊目前上半年訂單明朗，隨射頻、車用與高速量測等領域客戶下單積極，公司對2022年持續樂觀以待。

英特磊表示，2022年整體營運持續以磷化銦（InP）為主力，應用如高頻光纖網路、資料庫、資料傳遞應用、5G基建等，目前 PIN（光接收器）磊晶片、高速量測HBT（異質結雙極電晶體）量產訂單滿手，已覆蓋到2022年上半年，加上其它產品線目前看來都維持正常，預期2022年營收可望持續成長。

法人預估，以美元計算，英特磊2022年全年營收年增幅度，有機會上看20％。

法人指出，英特磊目前砷化鎵（GaAs）高速VCSEL（面射型雷射）客戶訂單與出貨穩健，2021年第四季量產，今年上半年將逐季放大；磷化銦產品方面，有2家供應商認證中，高速量測HBT訂單本季開始量產。針對氮化鎵，去年第四季已小量接單，英特磊專注於利用MBE優勢，今年有機會快速成長。

為迎接未來應用面百花齊放，且客戶訂單明朗，英特磊也啟動擴產，全球最大、最新的MBE機台已到位，總計來看，今年增加二～三部機台，讓產能配置得以更加靈活，有助於推升營收表現。