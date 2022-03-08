光寶科宣布，二月營收為115.9億元，年增11％，不過受到新年假期工作天數減少，比上個月下滑20％，累計今年一至二月營收260.85億元，年增7％。

光電部門二月份營收佔整體23％，全球出貨量第一大的光耩合器受惠於工控、電源與綠能等市場需求成長，以及光電感測模組應用於穿戴裝置、AR/VR與高階Mini LED應用出貨暢旺，加上LED車用照明產品出貨增加，帶動光電部門營收年增近一成。

雲端及物聯網部門月營收佔整體30％，已連續兩個月達到整體營收三成，雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、Al智慧居家設備電源產品出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增12％。

資訊及消費性電子部門營收佔比達47％，其中，筆記型電腦、遊戲機電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品、雷射多功能事務機種出貨順暢，帶動資訊及消費性電子部門整體營收年增12％