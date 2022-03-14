台灣指數公司今（14）日發布「特選台灣環境永續高股息指數」，表彰台灣上市上櫃市場環境永續與高股息兼具之股票組合投資績效表現。最新一期指數權重前十大成分股為友達、聯強、仁寶、和碩、光寶科、英業達、群創、瑞儀、南帝及長榮。

台灣指數公司新編的「台灣指數公司特選台灣環境永續高股息指數」（簡稱特選台灣環境永續高股息指數），自即日起委請證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

特選台灣環境永續高股息指數，為華南投信委託台灣指數公司客製化編製。指數以上市上櫃普通股為母體，經流動性檢驗，運用「國立台北大學商學院企業永續發展研究中心」以永續報告書、年報、政府資訊等公開資料建構之「台灣永續評鑑」及「台灣永續評鑑-友善環境模組」篩選。

先從上述資料或模組篩選永續發展、友善環境評鑑結果均屬較優者，再挑選高股息股票，利用殖利率分群加權，以高取息為目標，配置成分股權重，表彰重視環境永續的高股息股票組合投資績效表現。

台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回 ，特選台灣環境永續高股息指數，2021年殖利率為7.34％，表現均優於大盤指數（3.4％）及台灣全市場報酬指數（3.48％）。指數每年1月、7月進行2次成分股定期審核。

有鑑於氣候變遷的衝擊，關注永續發展，金管會3月啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，協助我國企業及早因應訂定其減碳目標；另依據資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）發布的「2022台灣企業領袖調查」，受調查的224家國內企業，有9％已做淨零排放承諾，並有66％的企業正朝淨零排放或碳中和承諾努力，顯示大多數企業認知環境議題及永續發展的重要性。

台灣指數公司表示，特選台灣環境永續高股息指數，由兼具環境永續及高股息特質之成分股所組成，未來如發行指數金融商品，可提供投資人參與環境永續、高股息投資的便利選項。