繼長榮（2603）宣布現金減資六成，股價踢鐵板之後，現金減資始祖之一的國巨（2327）及其集團的凱美（2375），以及中環（2323）及長興（1717）等近日宣布現金減資後，股價表現多不振，市場多不買單，長興連跌多日後，今（18）日止跌反彈。

現金減資具有免稅優勢，以及提高公司每股獲利（EPS）；不過，投資專家解讀，上市櫃公司進行現金減資，同時也意味著公司或產業，未來不具有成長性，沒有資本支出需求，公司以現金減資瘦身，將資本退還股東，讓市場對現金減資股有兩極化的評價，因而，現金減資不代表是股價票房保證。

近日已宣布現金減資的上市公司有：11日的長興宣布減資5％、14日中環減資6％、15日凱美及長榮各宣布減資二成成及六成、17日國巨也再度宣布減資二成。

其中，儘管長榮現金減資加配息共24元，國巨合計也是高達12元，但因國巨配息率不到三成，股價被市場回以噓聲，今天跌逾半根跌停，一早最低來到415元大跌30.5元；長榮連日下跌，昨天一度觸及季線，最低來到138.5元，今天早盤約在142元跌幅約3％。