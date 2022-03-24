低價傳產股奮起，中信投顧將長榮航（2618）推測合理股價升到40元，加上群益投顧也看好長榮航有問鼎42元實力，研究機構對長榮航股價挑戰「4」字頭共識凝聚，尤其開放國境想像空間再起，狂吸市場眼球。

中信投顧指出，長榮航擁有五架777F全貨機基礎下，去年第四季已再新增三架全新777F，今年底前將有另外三架777F全新高效能全貨機加入，貨機機隊規模將達到11架，全貨機機隊運能較去年增加四成。另三架波音777-300ER客機將改成貨機，屆時進一步擴大運能。俄烏衝突造成全球航空貨運運能衰退一成之際，長榮航將因此受惠。

其次，歐美開始解封之際，新冠疫情造成的航空客運縮水超過九成的情況已逐步開始反轉，展望長榮航的航空客運下半年積極復甦，加上目前市場客運機票積極走高，中信投顧進一步調高2022、2023年長榮航平均票價預測值。

群益投顧認為，展望2022年，長榮航於客運方面將視市場需求對航班進行滾動式調整，預計將新增開航米蘭、慕尼黑與菲律賓克拉克，開航時點則視疫情發展而定。

群益認為，隨國際疫苗施打率提升，邊境管制開放已成時勢所趨，2022年台灣若放寬邊境管制，將有利航空客運表現，預期下半年客運量將較上半年明顯增長。

法人估計，長榮航繼2021年由虧轉盈後，2022年每股純益更將大增2.3倍，來到4.15元，2023年每股純益上看5.22元，連續締造佳績。