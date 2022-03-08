台新智慧生活基金經理人蘇聖峰8日表示，為抑制通膨，Fed貨幣政策立場更趨鷹派，市場並估Fed在3月可能展開升息動作，加上俄烏戰爭延續，導致近期全球股市大幅回檔整理。不過，遞延消費疊加低基期，2022年經濟成長動能仍強勁，高盛預估2022年全球經濟成長4.5％，仍高於長期均值，也不符合停滯條件，全球股市2021年EPS成長預估達49.3％，2022年成長率上升至6.1％，全球股市今年漲升行情仍可期，建議拉回逢低找買點。而在「破壞式創新」持續滲透到各產業下，智慧生活基金將有不錯的表現。

蘇聖峰指出，2022年全球股市在貨幣寬鬆環境下，普遍呈現上漲格局，但根據高盛統計全球資金流向，若自2016年為起點，累積起算「股票」、「債券」和「現金」這三大資產累積資金，可以發現，股市其實還有很大流入空間。另就歷史經驗顯示，升息亦顯示經濟景氣熱絡，不致破壞股市多頭格局。新冠疫情對於資本市場影響已淡化，股市評價面處在合理位置，且已反應美國聯準會的加速縮表和升息預期，雖然2022年股市漲幅將不若2021年，但仍正面看待。

就類股操作建議，蘇聖峰表示，「破壞式創新」持續滲透到各產業，顯示「破壞式創新」已不是選項，而是必要手段，為資產配置必備。

破壞式創新之選股重點涵蓋：一、有結構性成長機會的產業；二、新興技術與存在巨大可觸及市場的產業；因此，看好數位轉型、金融支付、半導體、綠能環保等概念。區域上看好美股，但其他潛力市場（如歐洲）具有評價面的優勢，全球布局，彈性調整才是王道。