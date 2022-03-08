統振（6170）於今日公告2022年2月合併營收為新台幣2.4億元，得益於金融科技與通訊、流通、能源三大事業體業績齊步成長，助力統振今年2月營收不畏農曆春節長假及工作天數減少的影響下，仍逆勢年增5.97％；累計2022年1至2月合併營收為新台幣5.15億元，年增9.31％。

統振表示，從三大事業體累計前2月營收表現來看，除了金融科技與通訊事業因Q pay的匯款筆數隨著有效註冊會員數的穩定成長而持續創高，奠定公司整體營運規模放大外，流通事業的業績亦明顯較去年同期成長54.39％，主要係因公司於去年取得新代理的德國德之寶（Doppel herz）保健食品後，於今年初起已開始積極於各大電商平台與實體通路上架銷售，推進公司新一波營收成長的動能。

統振進一步表示，看準國民在疫情後提高自我保健意識所帶來的龐大美麗健康商機，歷經3年的時間，成功爭取國際知名保健食品-德國德之寶（Doppel herz）代理銷售機會，其背後的生產公司—德國魁士藥業（Queisser Parma）不僅是一家擁有100多年生產和銷售天然營養食品歷史的企業，更致力於純天然原料中開發和研製高品質的健康產品領域，嚴謹地製造過程及對品質的堅持，已是德國、歐洲家喻戶曉的知名品牌，統振日前已引進德之寶（Doppel herz）2個系列共17個SKU，以期隨著消費者的需求持續增加，為公司流通事業體業績注入新成長活水。

展望2022年第一季，統振維持審慎樂觀看法。統振仍致力擴大金融科技與通訊事業營運規模，觀察台灣近期為解決國內勞動力短缺日益嚴重的情形，一方面啟動第二階段移工專案引進計劃，另行政院勞動部再提報「移工留才久用方案」，規劃未來在台工作滿6年以上的移工，及取得我國副學士學位的僑、外生符合薪資與技術條件者，均可由雇主申請在台從事中階技術工作，且無工作年限的限制，並可望在今年4月底前正式上路，將為取得移工小額匯款市場先機之統振，帶來更多的業務拓展空間，不僅優化Q Pay App使用環境，創造小額匯款需求迎來爆發性增加的態勢，亦加速整合多元的服務系統，讓移工們享受指尖消費與生活便利帶來的效益，隨著外籍移工使用Q Pay系統匯款筆數拉高，將堆疊公司穩定獲利成長的動能。