軟體廠商上奇科技（6123）公布2月營收3.64億元，年減26％。上奇表示，2月逢華人春節假期影響，工作天數減少，且相對去年基期較高，2月營收表現較去年同期減少。然本月集團經常性收入(ARR)穩健成長，雲服務與網通事業均有不錯的表現。

上奇表示，儘管疫情影響船運與交期的安排，公司持續儘速排除外在因素及困難，以利完成訂單的營收認列並縮短交期。除此之外，集團亦持續優化集團營收及獲利組合，提增經常性收入(ARR)的成長，讓集團整體事業具可預期性及持續性，進而推動集團的長期獲利及強化股東權益報酬率。