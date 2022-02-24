IPC結盟「打群架」再添一樁，磐儀（3594）24日董事會通過私募案，宣布引進工業電腦廠樺漢（6414）作為策略性投資人，以每股18.5元認購私募股數16000張，合計斥資2.96億元，將持有磐儀17.64％股權，成為第一大法人股東。

磐儀公告指出，董事會決議辦理私募普通股，已洽定應募人為樺漢100％持有的樺成國際投資，私募發行股數共1.6萬張，發行價格訂為18.5元。

透過此次私募，樺漢入股磐儀將取得17.64％，超過緯創目前所持有的6.33％，成為最大單一法人股東。據了解，私募案完成後，樺漢規劃占磐儀一席董事。

市場預期，磐儀、樺漢兩家IPC深化合作，除了具加速產業生態系成型效果之外，更有助於跟聯發科、Google等異業結盟夥伴共同拓展工業物聯網及產業元宇宙商機，「A+M+E」合作綜效今年起逐步顯現。

磐儀表示，公司具備累積多年工控通訊化的研發能力，加上樺漢擁有深厚的延伸整合與生產運籌、供應鏈等優勢，搭配聯發科的晶片技術，以及Google的雲端平台，無縫整合跨集團在產業物聯網的資源，共同打造雲端計算的大數據服務平台，為工業物聯網及元宇宙的市場積極擴展，期望帶來更多成長商機與動能。

樺漢目前已是谷歌、微軟、亞馬遜等全球多家國際雲端服務的主要工業電腦供應商，擁有涵蓋零售、金融、博奕、製造等產業市場的通路渠道，去年剛與聯發科以及Google結盟，在AIOT、雲端市場、產業元宇宙上的積極佈局，與磐儀合作加速產品開發達到差異性的整合

Google去年成為樺漢的合作夥伴，提供顛覆傳統ODM產業的嶄新商業模式，並完善樺漢的全球營運系統以提升商業效率，磐儀也會開始導入Google雲端平台，提供更具前瞻性的設計、支援與製造服務

事實上，磐儀先前已與聯發科共同設立合資公司磐旭智能，採用聯發科晶片開發許多工控手持設備及物聯網解決方案，持續在倉儲物流、工業巡檢及醫療手持機產業方面表現亮眼，在加入樺漢成為三方結盟後，未來更放遠將搶攻在5G AIOT，以及雲端產業平板市場。

磐儀表示，公司今年鎖定工業自動化、智慧醫療、軌道交通、機器視覺以及智慧零售等五大領域持續投入研發，目前已與聯發科積極合作當中。與樺漢結盟，將共同打造AIoT生態圈的實力，在當前高度競爭及全球化的科技產業中脫穎而出。