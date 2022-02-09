在世界衛生組織（WHO）的問答直播中，流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示Omicron次變異株BA.2比BA.1更具傳染力。

世界衛生組織（WHO）官員昨（8）日證實，有「Omicron妹妹」之稱的亞變種BA.2較目前主宰全球疫情的BA.1更具傳染力，而且預期接下來會出現一種趨勢，也就是世界各地會有愈來愈多BA.2病例，並且建議打疫苗、室內戴口罩。

美媒CNBC報導，世界衛生組織流行病學家、COVID-19技術主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）昨日在世衛的線上問答直播中表示，世衛目前正在追蹤4種Omicron次變異株，「BA.2比BA.1更具傳染力，所以我們預期看到世界各地檢測出更多BA.2。」

WHO says omicron BA.2 subvariant will rise globally, but scientists don't know if it can reinfect people https://t.co/fuC1c5pBf5 — CNBC (@CNBC) February 8, 2022

她說世衛目前正在監控BA.2，看看先前已經因為Omicron激增病例的國家會否再度增加新病例。

她強調還沒有跡象顯示2種Omicron次變異株引發患者症狀的嚴重程度存在差異，不過她也補充相關研究仍在進行中。

普遍認為，感染Omicron的患者症狀不會如同Alpha、Delta患者那樣嚴重，不過傳播速度更快。

先前丹麥研究指出，BA.2的傳播力是BA.1的1.5倍，而且更容易感染已接種疫苗、甚至施打過加強針的民眾，不過完整接種疫苗的人較不易進一步傳染給其他未施打疫苗的人。

范科霍芙強調疫苗對預防重症及死亡高度有效，不過並不能完全預防感染，呼籲民眾盡快施打疫苗，並且在室內戴口罩。

世衛官員馬哈穆德（Abdi Mahamud）表示，目前仍不清楚感染過BA.1的人會否再度感染BA.2。

近期一份英國研究指出，2／3 Omicron患者先前曾感染過其他新冠變異株。

目前美國多數州都已經發現BA.2的蹤跡，不過BA.2的流行程度仍相當低，至今全美只有460例。