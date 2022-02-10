直播》新北爆群聚、屏東增3確診 陳時中最新說明

新冠肺炎疫情延燒，國內今日新增46例境外移入個案、37例本土個案。在本土個案中，除高雄家庭、嘉聯益樹林廠、亞旭電腦疫情擴大外，今也出現跨縣市家庭群聚，擴及新北、高雄、屏東，感染源待釐清，另新北汐止亦新增1例感染源不明個案，為手搖飲店員染疫。

指揮官陳時中說，今日的本土個案只有11人陰轉陽，其餘26人有2、3個群聚需要注意，比較大的是新北的一家公司（嘉聯益樹林廠），共檢出15人陽性，都是新匡列的，該公司在新北、桃園都有廠，桃園450人都需要採檢；

今日國內新增一起跨縣市家庭群聚，擴及高雄、屏東、新北，是一家人，一對夫婦有5個女兒，其中大姊、3姊、4姊姊3家人染疫，曾在高雄團聚，2月4日、5日曾到苗栗旅遊，家庭中有6人染疫，還需要疫調。

另高雄今日新增4例，是昨日引起大家注意的個案，昨日說有2對情侶到屏東旅遊，本來是A情侶的男生、B情侶的女生確診，現在2對情侶都確診，另有2人的家人確診；

此外，亞旭今也檢出11名隔離中的人陽性，由於很多人已檢驗2次陰性再轉陽，懷疑是宿舍、檢疫所感染，因此我們把有懷疑的253人重新隔離14天，再進行後續檢視；另新北汐止今日新增1手搖飲店員工確診，2月3日開始發病，Ct值21，目前感染源不明。

至於今日新增境外移入個案，分別自美國及印度(各6例)、菲律賓(5例)、巴西(2例)、柬埔寨、越南、瑞士、法國、阿拉伯聯合大公國、中國、印尼、瑞典、新加坡、馬來西亞及西班牙(各1例)移入；另16例調查中。入境日介於今年1月25日至2月10日。截至目前，國內累計1萬9376例確診、130例空號、851例死亡。