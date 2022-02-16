台灣新冠肺炎疫情雖有趨緩，不過全球各地仍持續升溫，八點檔女星何如芸年初飛往新加坡和兩個兒子團聚，面對新加坡破萬人數確診，她要求小孩中午「躲起來」吃飯，對於自己的行徑也自認「台灣媽媽真的很瘋狂」。

何如芸表示大年初三過完年開學，當天新加坡確診人數突破萬人，小兒子放學回來告知她班上有8個人確診沒來上學，隔壁班更慘有11個人，還有其他班級有很多人沒去學校，驚呼：「我們光7年級的確診人數就比全台灣還多，那我明天還要去上課嗎？」這讓她一時語塞難以回應，隨後就追問兒子吃飯是否很小心?兒子則是回應：「我找到一個別人看得到我，可是不會走過來的地方吃飯，那裡只有我一個人，妳不是叫我要躲起來吃飯嗎」。

對此，何如芸坦言是她叫小兒子躲起來吃飯，表示「台灣媽媽真的很瘋狂」，網友也紛紛回應：「一個年級確診人數比台灣還多，還要在小孩面前裝鎮靜，身在台灣還是蠻幸福的」、「相較起來台灣防疫跟人民配合程度真的是一級棒」、「當媽媽就是這樣都會叮嚀小孩、辛苦的媽媽、媽媽的愛」。

何如芸6日從新加坡搭機回台灣，事後在臉書記錄出關每一道關卡的心得，表示從飛機落地後，就有身穿防護衣的人員唱名做PCR，並耐心教導旅客完成入境檢疫表格，在等待同時就接到防疫旅館電話通知，讓她大讚每一個流程都井然有序，也謝謝所有辛苦守著國門的所有防疫人員。

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