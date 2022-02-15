南韓31歲人氣女星潤娥，以「少女時代」成員身份出道後，憑著甜美外型、清新氣質，受到大批海內外粉絲的喜愛。而近日潤娥除了忙著和李鍾碩趕拍新戲《Big Mouth》，還受邀登上時尚雜誌封面拍攝一系列辣照，引起網友熱烈討論。

穿搭風格一向優雅、保守的潤娥，在今（15）日於網路上所公開的3月號《ELLE》時尚雜誌照中，竟突破過去的尺度。只見潤娥雖穿著一件黑色的皮革大衣，但裡面所穿著襯衫卻短至胸下，使她纖細小蠻腰與結實的腹肌曲線若隱若現；下一張，潤娥則換上超短版針織毛衣與迷你短裙，大秀火辣水蛇腰與性感腿根，整體造型又帥氣又性感，瞬間電暈一票粉絲，紛紛留言「姊姊真是太辣了」、「好帥好性感」、「我的女神又營業了」、「喜歡露腰」、「這造型太好看了」、「老婆美死我」、「歐麼歐麼，這尺度真讓人受不了」、「等等，我是在作夢嗎？這也太辣了吧」照片PO出短短幾個小時就吸引超過8萬人按讚。

潤娥今年可說是行程滿檔，除了正與李鍾碩將在新戲《Big Mouth》中飾演夫妻外，她還將與兩大男神玄彬、安普賢分別合作新電影《機密同盟2》及《兩點的約會》，讓粉絲們相當期待。另外，潤娥忙碌之於也不忘在社群媒體上替少女時代成員太妍，於昨日推出的新單曲《INVU》做宣傳，讓不少歌迷相當感動。