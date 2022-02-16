香港知名女星伍詠薇曾出演過大大小小的電視劇，其中她在電影作品《銀狐》裡因表現相當亮眼而收穫不少關注，說起伍詠薇的生平也是相當刻苦，小時候家庭環境不好，父親在她17歲時便已過世，窮怕了的她，因此長大選擇踏入演藝界，尋求賺進更多錢財的機會，然而就因這個念想，造就她未來將會過上曲折離奇的人生。

在某次活動中，她遇到了大她整整30歲的香港侓師事務所的高級合伙人翁江培，雖然兩人的年齡相差甚多，甚至可以當她的父親。但伍詠薇已不想繼續過貧困生活，因此不顧家人反對，毅然決然的嫁給了翁江培，嫁入豪門心願成真的她，也過上了不須繼續在演藝圈拋頭露面的人生。

伍詠薇一婚嫁大30歲丈夫 (圖/翻攝自微博)

然而事情並未走向幸福美滿的結局，在伍詠薇嫁入豪門13天後，丈夫便因心臟病發去世，雖然留下鉅額財產，但因翁江培家人不願承認伍詠薇身份，於是將她掃地出門，當年她僅21歲，就被大眾冠上「剋夫」名號。

10年過後，伍詠薇在好友的介紹下與現任丈夫練海棠相識並相戀，而豪門出身的練海棠並不會安於自己已有家室的身分，經常被拍到疑似出軌相片，2010年的時候，就被拍到趁著老婆出遊上海，和一個20多歲的女性相互依偎、一起吃飯，甚至公然在餐桌上摸該女子的手，十分的曖昧，事件爆出後，伍詠薇選擇原諒，坦言「我老公真的很包容我，而且很細心，如果我們真的離婚了，我覺得不可能找到一個像他這麼好的男人。」

伍詠薇二婚歷經許多危機但也默默走過20年 (圖/翻攝自微博)

經此事後，練海棠依舊四處遊戲人間，而吳詠薇都隱忍下來，在結婚20周年時更發文表示「今天是我倆結婚20周年……一段挺長的婚姻關係……一切盡在不言中，當中甜酸苦辣，喜怒哀樂，互相扶持包容什麼都有……不容易。」感情事如人飲水冷暖自知，或許外界不看好，但伍詠薇經歷了許多世事，也許她看得更開，想法也與他人不同，希望她未來都能過上幸福的日子。