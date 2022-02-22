北市1名男高中生與朋友在板橋某公有籃球場打球，用「背後傳球」方式導致朋友漏接，球當場滾到馬路造成1名女騎士閃避不及摔車重傷，法院認定意外主因是高中生「不正常傳球方式」，因此判須賠償84萬，管理球場的板橋區公所居然不需做任何賠償。立委葉毓蘭在臉書上發文痛批：「只能說相當可笑」。

對此立委葉毓蘭在臉書貼文寫道:「我國的司法之所以失去人民信任，就是我們在新聞媒體上可以看到這種令人哭笑不得、不食人間煙火的判決，不論法官出發點為何，這種言論若出現在判決書上，只會讓人逐漸對司法失去信心。」

葉毓蘭認為不正常方式傳球拋球，任何球類運動都會有球具或裝備不慎漏接、失傳，而一個正常規範的球場，都應該要有圍欄確保不會有類似高中生的情況發生，而高中生更是明顯不具有償還84萬鉅款能力，這種判決，只能說相當可笑。

根據法院判決，該名男高中生當時在板橋區公有籃球場打球，因「背後傳球」導致朋友漏接，球滾出圍籬空隙後至外圍馬路上，造成1名女騎士閃避後摔車受傷，送醫後左側2根肋骨斷裂、右手掌骨折，全身多處挫傷，傷口包紮下長達5個月無法工作、70幾天生活無法自理，女騎士憤而向高中生與板橋區公所提告求償，123萬。

法官認為，此次意外是由男高中生以「不正常傳球方式」給球友才發生，不認為板橋區公所有連帶賠償責任，男高中生須負全部責任，賠償女騎士勞動損失、醫療費、看護費、復健費及精神慰撫金共近84萬多元，全案仍可上訴。