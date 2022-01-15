高雄某長照中心林姓女護理師主任疑似工作疏失，讓76歲中風黃姓老翁吃到油豆腐窒息，送醫不治，家屬不滿提告求償600萬元。高雄地院日前依過失致死罪判林女1年，案件上訴中，民事庭判長照中心、林女及另名越南籍照護員須賠償家屬388萬元，可上訴。

黃翁2017年8月入住該長照養護中心，患有高血壓、糖尿病、中風癱瘓及失智症，只能吃絞碎或流質食物，無法吃正常餐。林女該年12月1日到職第一天即接手照護黃翁，第一天上班的她中午就發現黃翁沒牙齒、戴假牙，吃飯速度太快，為了避免進食噎住的風險，林女特地將其餐點改為「絞食餐」。

沒想到，隔天中餐時間黃翁突然昏迷，林女當下立即急救並報案將黃翁送醫，黃翁到院急救食後一度恢復生命跡象，但仍意識昏迷呈植物人狀態，2018年1月20日因內出血導致低血容積休克死亡。家屬質疑中心及林女照顧不慎，提出告訴。

法官調閱醫院病歷，發現黃翁在急救時，口中留有一塊7至8公分直徑的豆腐，氣管內也有食物碎片。林女辯稱，黃翁的餐點已更改，不可能吃到油豆腐，懷疑黃翁外出做復健食、自己在外面私自吃了油豆腐，CPR時才將油豆腐擠回口腔，並非黃翁吃到正常餐。

但法醫認為，中風過的黃翁不可能吞進這麼大塊油豆腐，也不可能因為CPR將油豆腐從胃裡擠回口腔，判定老翁進食時吃到油豆腐導致窒息。法官採信上述證據，依過失致死罪判林女1年。

家屬認為林女、長照中心均有責任，另求償600萬元。法官認為，老翁口腔內的油豆腐就是中心沒有更改「絞食餐」的證據，害老翁窒息，判林女及長照中心及當時幫手的一位越南籍照護員均有責，判賠388萬元，全案仍可上訴。