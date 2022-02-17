基隆市前議員韓良圻涉詐領百萬助理費，基隆地檢署今依違反貪汙治罪條例罪嫌起訴，因涉犯貪汙重罪、有串證之虞，遭羈押至今。其兒子、現任議員韓世昱表示，父親是口腔癌末患者，遭押期間只被帶到醫院耳鼻喉科檢查，認為照護有瑕疵，不滿喊話，可能因政黨不同，前總統陳水扁生病就能被妥善照顧。

韓良圻涉嫌於2009年8月至2019年1月，找來年約40歲簡姓、楊姓友人作為人頭，申報擔任公費助理，詐領889萬7109元助理費，檢方近日偵查終結，依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴。韓因涉犯貪汙重罪及串證之虞，加上偵訊時均否認犯行，遭羈押至今，今日起訴移審，將由法院判斷有無羈押必要。

韓世昱得知消息後表示，先前有提供相關證據給檢方都沒有下文，希望案件移到法院可以還給韓家公平與正義。此外，他提及，父親目前身體狀況不好，有請律師向地檢署要求至慈濟醫院回診，但地檢署只帶父親到署基耳鼻喉科檢查，已耽誤4個月診療時間。

韓世昱說，父親先前病情不穩定，癌細胞曾差點擴散到腦神經，治療後雖得到控制，但仍在追蹤期，擔心這段期間病情惡化，希望能回慈濟醫院血液腫瘤科看診，進行超音波、磁核共振等檢查。最後，他不滿提及，可能是政黨不同，前總統陳水扁生病就能被妥善照顧，喊話希望父親也能得到完善照顧。