金管會公布2021年會計師事務所洗錢防制檢查結果，指出在查核11家會計師事務所後，發現共有內控及風險評估、個案類等2大缺失。其中，內控缺失限期1個月改善，否則可依法裁罰5～50萬元，並預告2022年將擴大進行實地查核。

金管會2018年起對會計師事務所展開洗錢防制檢查，當年實地檢查6家簽證公發、2家非簽證公發，書面檢查17家簽證公發、7家非簽證公發。2019年實地檢查3家、書面檢查5家簽證公發。2020年實地檢查4家簽證公發、書面檢查12家非簽證公發。

證期局副局長郭佳君表示，金管會過去檢查重點聚焦規模較大、業務類型較多元的簽證公開發行公司會計師事務所，但2020年起發現提供辦理公司資本額查核簽證、公司設立相關的不法風險亦高，因此開始針對非簽證公開發行會計師事務所展開檢查。

金管會去年對4家簽證公發公司會計師事務所進行現地檢查，並委託會計師公會針對7家非簽證公發公司會計師事務所，首度進行現地檢查。檢查結果發現，關於內控及風險評估、個案面向等有2大類缺失。

其中，在內控及風險評估方面的缺失，主要為未依規定製作洗錢及資恐風險評估報告、建立相關內控與稽核制度，或相關制度未經適當層級核定。

至於個案方面的缺失，則是未依風險採取合理措施辨識及驗證客戶實質受益人、未依規定進行姓名及名稱檢核、未於工作底稿記錄個案風險評估等級、未註明底稿編製日期、未於底稿簽名等缺失。

郭佳君指出，此次檢查發現的缺失，主要集中在7家非簽證公發公司會計師事務所，其中有部分會計師事務所的客戶來源，主要為透過記帳士轉介客戶，多屬非持續性業務往來且數量龐大，其中1家高達9成的客戶均仰賴記帳士轉介、數量達上千件。

郭佳君強調，記帳士轉介客戶雖為管道之一，但此類方式並非事務所平常接觸客戶，提醒各會計師事務所，若從事業務有未與客戶面對面往來情形，應加強落實風險評估，並採取適當客戶審查措施。