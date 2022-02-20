大陸知名網紅周揚青，擁有甜美外表、火辣身材，加上豪爽、自然的性格，讓她受到大批網友的喜愛。而日前她曾表示自己在2020年生日時，受到父親贈送的精緻別墅豪宅， 近日她便應粉絲要求公開內部裝潢，超豪華的設備讓網友們全看呆。

私底下經常與網友們互動的周揚青，17日在小紅書上更新貼文，分享家中健身房的Room Tour影片，而她家中除了有間超大的健身房外，裡面更設有瑜珈空間以及「高科技健身鏡」，只要用手觸控面板選擇課程，就能跟著鏡中的教練一起做動作，另外還有鋼琴以及專門按摩的沙發區可以平放180度深度按摩，周揚青就表示這是她最喜歡的區域，有時候工作完坐在上面會直接睡著。

而周揚青雖然只有公開家中的一小部分，並透露家中的所有設備都沒有任何商業配合，但眼尖的網友卻發現，她影片中所出現的健身鏡與按摩椅就要價4萬及21萬，相當高規格，若真的全部由她們家自己購入，預計所有費用加起來高達上百萬，間接透露了家中雄厚的經濟實力。

事實上，周揚青雖偶爾會PO出與父母的互動，但對於父母的職業一直都相當低調，從未洩漏過家庭背景 ，只曾經說過爸爸以前是名軍人；先前也曾有網友爆料，周揚青的爸爸其實是大陸國營企業老總，擁有資深的軍事背景，身家估計上百億，是當地相當有頭有臉的大人物，而此類爆料雖從未得到證實，但已在網路上引起熱議。