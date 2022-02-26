27歲大陸網紅「唐痘痘」以拍攝「和爺爺爺爺共同生活」的幽默短片走紅，在抖音擁有超過百萬粉絲追蹤，26日驚傳他因急性胰腺炎過世，讓網友都震驚不已，直呼「爺爺奶奶怎麼活啊」。

據《北青報》報導，有網友發布唐痘痘去世噩耗，而一位網名「大鵬」的短影片作者，也出面證實，透露唐痘痘「急性胰腺炎，總發燒沒當回事，轉移到心臟，救護車來人就沒了。」

而他13日時曾發布一則短影片，用手揉眼睛跟爺爺奶奶說他可能發燒了，有點不舒服，當時奶奶摸額頭是真有點燙，但本來以為只是拍影片的橋段，大家也沒有太在意，沒想到現卻突然過世，讓網友都相當震驚。

唐痘痘好友出面證實死訊。(圖／取自微博)

唐痘痘以拍攝和爺爺奶奶生活走紅。(圖／取自唐痘痘抖音)

唐痘痘曾說過，小時候他是爺爺奶奶帶大，所以真離不開他們，沒想到卻比爺爺奶奶先走一步，讓網友都直呼「很喜歡他的視頻來著，他還那麼年輕就…爺爺奶奶該怎麼辦」、「好傷心，一路走好」、「簡直不敢相信這是真的」、「嚇得我不敢熬夜了」。

唐痘痘是天津人，以拍攝和爺爺奶奶共同生活的幽默短片成為網紅，影片內容多是祖孫3人的逗趣互動，這也讓他吸引超過187萬粉絲追蹤。