楊姓阿伯的兒子接獲通知趕來派出所，對於熱心民眾的通報及員警的協助都相當感激。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中86歲的楊姓阿伯日前因想念愛女，吃過午餐後就出門展開探親之旅，卻沒多久就迷失方向，走到距離5公里外的東區振興路及環中東路一帶，熱心民眾見他面生又不斷徘徊，便請警方前來協助。幸其記得自己的姓名及生日，讓員警得以順利聯繫上家屬，才發現家人已找了他一整個下午，阿伯的兒子接獲通知趕來派出所，對於熱心民眾的通報及員警的協助都相當感激。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所巡佐許文村、警員吳俊皓日前傍晚17時許執行巡邏勤務時，獲報東區振興路與環中東路一帶疑有迷失老人不斷徘徊。警方趕至現場了解，86歲的楊姓阿伯對於自己的姓名及生日都還算清楚，他向員警表示，自己家住中區，因為想念女兒，一時興起想要前去探望，卻不知道自己走到哪裡了，因為沒有帶手機，也不知道女兒住在哪裡，看來也只能打道回府，婉拒員警帶他返家的提議。

但經員警聯繫家屬，得知楊姓阿伯從中午就跑出門，家屬已經找了他一整個下午了，他原不願隨員警返回派出所，對於員警邀請他到派出所喝杯熱茶的提議不為所動，直到聽到家人在找了，好不容易才願意跟著員警回到派出所。

阿伯的兒子趕來接回時表示，父親平時生活都能自理，只是每當天氣較冷時，父親因血液循環不太好，出門就很容易迷失方向，過去也曾因迷路久未返家報警協尋。當天近中午12時，家人發現父親不在房間裡，便沿著平常散步的路線，從中區沿路尋找，哪知這次竟然走了這麼遠，相當感謝熱心民眾通報警方，才能迅速找到父親。

警方提醒，民眾家中若有經常走失之長輩，可為其配戴防走失手環，或在其身上物品標示便於聯絡的資訊，以利走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住迷失長輩並通知警方，協助他們儘快平安返家。