桃園市觀音區有男子4天內2度被警方抓到酒駕，警方表示將移送法辦，男子當場嚇到腿軟哭求原諒，遭員警斷然拒絕，詢後依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

觀音區有名52歲的江姓男子，24日凌晨在家喝了1瓶米酒，睡醒後開車出門上班，途中因行車搖晃遭警方攔查，被大園分局潮音派出所巡邏員警瞧見，上前攔查時發現江男身上散發濃濃酒氣，酒測值達0.42毫克，已觸犯公共危險罪。

江男一聽到要被移送法辦，當場嚇到腿軟，哭著表示20日才因酒駕發生車禍被逮捕，罰單都還沒繳，拜託警方放他一馬，江男4天內2度酒駕被逮，員警聽到後斷然拒絕，怒斥江男做事沒有考慮後果，要他對自己的行為負責，並勸他務必記取教訓不得再酒駕，警詢後依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，飲酒或食用含酒精成分的食物後切勿駕駛汽、機車等動力車輛，避免危害自身及他人生命安全，警方也強調，取締酒駕絕不手軟，請民眾切勿投機心存僥倖。

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