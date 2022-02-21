林家被王女縱火後，瞬間引發火勢，所幸僅燒毀鐵門及紗窗，無人受傷。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

真的是恐怖情人！高雄市1名王姓女子去年和林姓男友因感情不睦分手，但王女不死心，至林男家潑漆、砸車，雖林男聲請保護令，法官令王女須遠離林男住家100公尺，但王女卻變本加厲，2月19日凌晨朝林男家潑灑汽油後縱火，幸無人受傷；王女到案後矢口否認犯案，但因縱火時，自己一撮頭髮也被燒焦成鐵證，訊後被警方依違反保護令、公共危險罪送辦。

警方調查，52歲的王姓女子和48歲的林姓男子原本為男女朋友，去年8月間，因雙方感情失和，林男要求分手，「被」分手的王女不甘心，頻頻至林男位於大寮區信義街的住家騷擾，朝林家潑漆還砸毀林男兒子的白色自小客車。

林男為了保護住家及家人安全，去年10月向法院申請保護令，法官令王女須遠離林家住家100公尺之遠，期限2年；豈料，王女仍無視保護令的存在，屢次至林家騷擾，脫序行為還變本加厲。

2月19日凌晨2時許，王女趁林家人睡著後，朝林家大門潑灑汽油後點火逃逸，所幸鄰居及時發現通報119，林家人倉皇逃生，消防局撲滅火勢，僅燒毀鐵門及紗窗。

警方獲報展開調查，林家人懷疑是王女所為，警方調閱監視器追查，發現王女手拿著一桶汽油的身影，縱火後，一度燒到自己，倉皇逃離，警方正追查王女下落時，當天清晨5時許，王女即主動到案說明，但仍矢口否認犯案。

警方發現王女的頭髮被燒焦一撮，質問王女，並提示相關證據，王女才坦承犯案，訊後依公共危險罪及違反保護令移送法辦。

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王女朝林家住家大門潑灑汽油後點火，隨即逃離現場，過程中，自己一度被火燒波及。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）