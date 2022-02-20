40歲洪姓工人疑似因無法接受妻子提離婚，昨日先跑到加油站買汽油，再前往妻子與小孩住的家中潑汽油縱火。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

洪嫌（中）供稱因不滿妻子提離婚才憤而縱火，警詢後全案將依公共危險罪嫌送辦。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市善化區19日晚間7點多發生住宅火警，消防人員到場後立即滅火，火勢未延燒，無人受困傷亡，但事後警消調查疑似人為縱火，嫌犯躲了4小時，昨日深夜主動投案，並坦承犯行，供稱因不滿妻子提離婚才憤而縱火，警詢後全案將依公共危險罪嫌送辦。

台南市消防局昨晚7點22分獲報，善化區蓮潭里一處民宅起火，出動多輛消防車與消防人員到場灌救，消防人員到達現場發現2、3樓房間竄出火舌，火勢於晚間8點45分左右撲滅，消防人員入內搜尋時，未發現有人員傷亡。

屋主向警方表示，女兒與洪男近期協商離婚，女兒昨日收到洪男傳的訊息，說要傷害她和其家人，並揚言要放火燒毀住家等字語，同時間住家就發生火警。警方獲報後積極尋找洪男，洪男自知難逃法網，昨日深夜約11點55分到善化警分局投案。

警方調查，40歲洪姓工人疑似因無法接受妻子提離婚，昨日他先跑到加油站買汽油，再前往妻子與小孩住的家中潑汽油縱火，過程中，洪男的手也遭火舌波及灼傷，幸好當時屋內沒人，附近鄰居發現火煙報案，而洪男妻子看到訊息後，趕來查看時，火勢已滅。

昨日深夜洪男投案，並坦承縱火，警方依公共危險罪嫌將他移送地檢署偵辦，因其有反覆實施的可能性，建請檢察官聲請預防性羈押。