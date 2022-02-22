台北市市民大道旁的一處平房22日凌晨發生火警，濃煙直竄。（黃世麒攝）

台北市松山區22日凌晨1時許發生一起火警，位於市民大道旁一棟平房突然起火，火勢伴隨陣陣濃煙竄出，住戶發現後拿滅火器試圖滅火未果，只好打電話報案求救。警消趕抵現場，立即疏散6名民眾並拉水線灌救，所幸火勢在半小時後撲滅，無人受困傷亡，燃燒面積約30平方公尺，確切起火原因有待調查釐清。