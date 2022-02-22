北市市民大道平房大火 濃煙四竄急疏散6人 07:592022/02/22 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市市民大道旁的一處平房22日凌晨發生火警，濃煙直竄。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市市民大道旁的一處平房22日凌晨發生火警，濃煙直竄。（黃世麒攝） 台北市松山區22日凌晨1時許發生一起火警，位於市民大道旁一棟平房突然起火，火勢伴隨陣陣濃煙竄出，住戶發現後拿滅火器試圖滅火未果，只好打電話報案求救。警消趕抵現場，立即疏散6名民眾並拉水線灌救，所幸火勢在半小時後撲滅，無人受困傷亡，燃燒面積約30平方公尺，確切起火原因有待調查釐清。 彰化市倉庫祝融肆虐 猛烈火勢伴爆炸聲嚇壞居民 梧棲漁港火漁船大火 內有6千公升油料恐引爆 警消搶救 #市民大道 #濃煙 #火勢 #灌救 #平方公尺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 西門町大火 地標名店NIKE、Levis都毀了 潮男女：好心痛 09:432022/02/17 社會 彰化磚造三合院狂燒 消防員搏命爬屋頂打破瓦片灌救 12:082022/02/17 社會 台南垃圾掩埋場凌晨大火 火光濃煙沖天 10:112022/02/15 社會 永和西服店神桌火警 一家三口被救出 8旬父親昏迷搶救 02:332022/02/19 社會 北市西門町大火烈焰濃煙沖天 逛街民眾遭嗆走避 20:392022/02/16 社會 新店公寓大樓突竄濃煙 警消破門救出昏迷男子送醫 12:432022/02/14 社會 台南不滿妻提離婚 莽夫縱火反遭灼傷 04:102022/02/21 地方新聞 監視器沒看到人 北市第一殯儀館男廁突冒大火 10:022022/02/19 社會 苗栗公墓火警頻傳 1周燒毀逾2公頃 04:102022/02/21 地方新聞 不滿妻子提離婚 莽男赴岳母家潑油縱火反遭波及灼傷 13:102022/02/20 社會 烈焰狂燒！台南工廠惡火猛竄 火舌沖天駭人畫面曝 20:362022/02/18 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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