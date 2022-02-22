運載福斯集團約4000輛車的貨船Felicity Ace起火近一周後，葡萄牙主管機關和海上救援公司SMIT Salvage在21日表示，雖然船上火勢已減弱，但仍然在燃燒，使船身溫度太高而不能派人上去滅火。火勢似乎還在貨船內部蔓延。