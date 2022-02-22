運福斯車貨船火勢減弱 但仍無法登船滅火 19:392022/02/22 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運載福斯集團約4000輛車的貨船Felicity Ace起火近一周後，葡萄牙主管機關和海上救援公司SMIT Salvage在21日表示，雖然船上火勢已減弱，但仍然在燃燒，使船身溫度太高而不能派人上去滅火。火勢似乎還在貨船內部蔓延。 台東太麻里貨車不明原因燃燒 無人傷亡 驚傳烏克蘭開火 美股期貨急殺 台股斷崖式下跌 #火勢 #減弱 #滅火 #貨船 #車貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民眾私拉延長線至1樓充電動車 多顆電池接連爆炸險釀悲劇 19:312022/02/18 社會 東北季風減弱 明天高屏地區空污恐亮紅燈 18:352022/02/10 生活 花蓮黃昏市場回收站大火狂燒30分鐘 濃煙竄天際爆炸聲不斷 14:522022/02/09 社會 起火貨輪 大批電池燃燒難滅 電動車長途海運安全引疑慮 04:102022/02/22 全球財經 開工日 空氣品質良好至普通 11:422022/02/07 財經 彰濱工業區油封工廠烈焰狂燒逾500坪 灌救3小時撲滅 10:122022/02/20 社會 電動機車工廠倉庫火警 漏夜救火3小時撲滅 10:052022/02/13 社會 八德大樓凌晨惡火濃煙竄天際 車庫轎車慘變廢鐵 14:182022/02/21 社會 券商1月業績 先蹲後跳 04:102022/02/14 證券．權證 榮成二林廠火警 公司評估營運、財務不受影響 19:522022/02/15 財經 彰化市倉庫祝融肆虐 猛烈火勢伴爆炸聲嚇壞居民 05:552022/02/13 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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