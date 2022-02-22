嘉義市一家汽車維修廠大火，消防人員搶救中。（讀者提供）

嘉義市一家汽車維修廠大火，火勢初步控制，濃煙仍竄出，消防人員持續搶救中。（讀者提供）

嘉義市民生南路107號附近一家汽車維修廠今天晚上9點多發生大火，並有巨大爆炸聲，現場儲存大量機油，消防局據報派遣東區、湖內、南區、德安、蘭潭及文化分隊趕往搶救滅火，目前傳出有1人受傷送醫急救，火勢初步已控制，但濃煙仍竄出，為免悶燒加劇，消防人車持續撲滅火勢中。