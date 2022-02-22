嘉義汽修廠大火伴隨驚天爆炸聲 1人受傷送醫 22:142022/02/22 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市一家汽車維修廠大火，傳爆炸聲。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市一家汽車維修廠大火，消防人員搶救中。（讀者提供） 嘉義市一家汽車維修廠大火，火勢初步控制，濃煙仍竄出，消防人員持續搶救中。（讀者提供） 嘉義市民生南路107號附近一家汽車維修廠今天晚上9點多發生大火，並有巨大爆炸聲，現場儲存大量機油，消防局據報派遣東區、湖內、南區、德安、蘭潭及文化分隊趕往搶救滅火，目前傳出有1人受傷送醫急救，火勢初步已控制，但濃煙仍竄出，為免悶燒加劇，消防人車持續撲滅火勢中。 起火貨輪 大批電池燃燒難滅 電動車長途海運安全引疑慮 民眾私拉延長線至1樓充電動車 多顆電池接連爆炸險釀悲劇 #汽車維修廠 #爆炸聲 #火勢 #悶燒 #搶救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 運福斯車貨船火勢減弱 但仍無法登船滅火 19:392022/02/22 財經 八德大樓凌晨惡火濃煙竄天際 車庫轎車慘變廢鐵 14:182022/02/21 社會 彰濱工業區油封工廠烈焰狂燒逾500坪 灌救3小時撲滅 10:122022/02/20 社會 監視器沒看到人 北市第一殯儀館男廁突冒大火 10:022022/02/19 社會 暗夜大火燒光貧困祖孫３代家當 里長不捨盼社會救助 13:012022/02/17 社會 榮成二林廠火警 公司評估營運、財務不受影響 19:522022/02/15 財經 10歲男童下課到新竹頭前溪玩耍 落水尋獲搶救一夜不治 08:592022/02/19 社會 民雄工業區金屬工廠火警 幸無人傷亡殘火處理中 20:472022/02/22 社會 不滿妻子提離婚 莽男赴岳母家潑油縱火反遭波及灼傷 13:102022/02/20 社會 紙業龍頭二林榮成廠陷火海 數十噸再生紙原料燒精光 18:282022/02/15 社會 南消一大隊辦「無腳本」兵棋推演 提升救災應變能力 14:212022/02/21 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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