大陸《錢江晚報》·小時新聞報導，「我是被咚咚咚的爆炸聲吵醒的。」2月24日早上，在烏克蘭基輔的浙江留學生陳佳鳴回報。烏克蘭時間早上五六點左右，陳佳鳴就聽到了很明顯的爆炸聲，窗子都跟著震動。

陳佳鳴看當地新聞發現，爆炸地點距離自己的居住地點只有七八公里左右。

在烏陸留學生：爆炸離自己僅七八公里，待在家裡等統一安排。（錢江晚報）

當地時間24日，普京針對烏克蘭局勢發表緊急電視直播講話時表示，他已決定在頓巴斯地區進行特別軍事行動。

在烏陸留學生：爆炸離自己僅七八公里，待在家裡等統一安排。（錢江晚報）

「沒想到，局勢變化如此之快」，就在昨天，陳佳鳴還在逛超市囤食物，雖然物價有些上漲，但人民幣變得更加值錢，反而買東西更加便宜了。沒想到，今天，他認為十分安全的基輔就發生了爆炸。

「現在不敢出門，不敢靠近窗戶。」目前陳佳鳴所在的烏克蘭體育大學還沒有宣布停課，不過他已經接收到了烏克蘭陸學生總會的通知，要求他們收拾好貴重物品，不要靠近窗戶，尋找就近的安全基地。

「還好我昨天買了一些食物。」陳佳鳴決定今天待在家裡，等待大使館的統一安排。