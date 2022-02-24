台東民宅深夜惡火，59歲兒子揹88歲老母急逃。（民眾提供）

台東市綏遠路二段昨晚深夜發生民宅火警，位在巷弄裡的兩戶連棟平房起火，火勢延燒迅速，其中1戶屋內住著88歲的獨居老阿嬤，一度困在屋內嗆傷，住在附近的59歲兒子得知後，用百米速度跑到老家，用鑰匙打開門把老媽媽揹出來送醫，自己已經上氣不接下氣，所幸母子均無明顯外傷，送往醫院觀察。

在火警現場，兩戶瓦房其中1戶現在是改成倉庫，堆放油漆等器具，起火後延燒快速，隔壁則是住著88多歲的呂姓阿嬤，當時剛好有附近的永樂派出所員警巡邏發現冒煙，趕緊通報119，只是老阿嬤獨居，附近鄰居驚覺人可能還困在屋內，卻沒有鑰匙打開門，加上消防隊還沒到，趕緊打電話給住在附近的阿嬤兒子，飛速趕到現場看到火勢猛烈，也不管自身安全，先開門衝進家裡，把老媽媽揹出來。

阿嬤輕微嗆傷，又受到驚嚇，坐在地上豪啕大哭，最後由里長和兒子揹出巷子，送醫治療，兒子也氣力放盡，由消防人員協助送醫觀察。

火勢在半小時內控制，倉庫全毀，隔壁也被波及，還好阿嬤沒有生命危險，至於起火原因由台東消防局調查中。