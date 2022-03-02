徐佳瑩今出席「長大，其實不簡單」暨「早療家庭現況」調查發布記者會。（伊甸基金會提供)

金曲歌后徐佳瑩受邀擔任伊甸基金會公益大使，今(2日)在記者會呼籲社會關注「慢飛天使」遲緩兒及其家庭，她坦言成為母親後，要兼顧歌手身分較為困難，不過最近有努力調整，上半年將有新作品。被問到是否還想再添2寶，徐佳瑩笑說，看著兒子「小樂高」很快速地長大，偶爾會有衝動，不過現階段沒有打算，「雖然老公想要，但我也想追求一下自己想要的事情，有些時候要照顧到自己，我想要發專輯，一件事一件事慢慢來」。

徐佳瑩此次擔任公益大使，除了拍攝視覺，也在影片中獻聲。她今天和5歲慢飛天使阿鈞、阿鈞媽媽一同出席記者會，表示自己2020年生下兒子後，更能感受到孩子成長之路不容易，「我也是媽媽，光只要兒子體重變輕、吃飯只吃一點點，就會擔心得不得了。」

她透露平時大部分時間都在照顧兒子，唯有兒子睡覺或到奶奶家時，她才能追劇、和老公吃頓飯、看場電影，對她來說都彌足珍貴。她希望民眾能支持慈善機構，協助他們設立更多早療日托班，讓照顧者也有機會喘息。

談到工作計劃，徐佳瑩表示，寫歌、唱歌、表演對她來說還是很重要，是不可或缺的自我實踐，「我在做音樂、表演時的成就感，是當媽媽沒辦法給我的」，並透露已在籌備新專輯，預計上半年推出。