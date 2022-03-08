郁方今（8日）出席華視台語新戲《婚姻結業式》的記者會，在劇中飾演兩性專家的她，提到一早宣布閃嫁給20多年前舊愛的大S（徐熙媛），表示相當佩服她追愛的勇氣，更讚大S因為相當了解自己，所以更懂得選擇適合自己的人生，她與同劇演員張本渝、何如芸也藉此呼籲女生們「一定要相信愛情」。

知道大S閃婚的喜訊後，郁方直呼愛情、緣分真的很奇妙，她透露在記者會前有跟製作人王鈞聊到具俊曄，「王鈞大哥跟我說他人品非常好，你可以想像他20年來都還是單身，他內心一定有他的堅持，所以我覺得這是最圓滿的結果，最重要的不是過程，而是最後跟你攜手白頭的那個人。」

至於是否會介意老公和前任保持聯繫？郁方透露老公常和初戀聯絡，「他們常常聯絡啊！他們都還保持著非常友好的關係，我覺得這樣蠻好的，為什麼要不開心呢？」郁方表示自己和老公在30多歲時相識，之前的過往都是老公的人生，不需要太過去干涉，畢竟這都是人生經歷的一部分。那麼老公會不會限制她和前男友聯繫，郁方笑說：「我老公超自信！他一定會吐槽說：妳過去怎麼會看上他？」言詞中都在放閃兩人的好感情。