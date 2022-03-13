女網友在《Dcard》抱怨婆婆總是嫌棄，夫妻倆給小孩用的東西是次級品牌，讓原PO氣到在心裡狂罵：「這麼喜歡說我用次級品的話，你兒子就是次級品！全家都是次級品」，不少網友看完紛紛笑說：「自己小孩自己掌握好！用什麼自己決定！」、「兒子次級品好好笑」、「次級品老公哈哈」。

原PO在社群網站《Dcard》發文抱怨，原先請娘家母親幫忙照顧寶寶，但前子因母親身體不適，改由婆婆帶，不料婆婆才帶第3天，就開始碎念她給小孩用的東西不夠好，就連看到兒子買咖啡回來，都可以指責夫妻倆喝上等咖啡，卻給寶寶用次級品的東西。

原PO表示，舉凡奶品、尿布以及玩具，婆婆都嫌棄不是用最好的品牌，但她認為東西貴不一定好用，起初也嘗試過最貴最高級的商品，後來發現其他品牌CP值更佳，加上她的本業是做採購，實在不可能讓小孩用不好的商品，原 PO氣到在心裡狂罵婆婆：「一直碎念我這麼喜歡次級品的話，你兒子就是次級品！全家都是次級品」。

貼文一出，不少網友認同表示：「沒有什麼品牌是最好的，只有最適合自己寶寶的」、「當媽媽之後很容易負能量爆棚，辛苦了晚上喝一杯，自己小孩自己掌握好！用什麼自己決定！」、「兒子次級品好好笑，我也都用那些次級品，適合就好阿」、「次級品老公哈哈」、「跟婆婆說媽～您比較有經驗、眼光比較好，就麻煩您買來給阿孫啊用，然後使用後就開始講不好用、阿孫不愛」。