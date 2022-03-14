新北市新莊一名賴姓副分局長今年2月騎乘公務機車載老婆去陽明山出遊，因超速被拍下照片，「後座載女人」罰單照寄到新北市警局後，再爆出該副分局長日前還以參加同仁父親公祭名義「公車私用」，駕駛偵防車載老婆到花東遊玩，又在臉書打卡，更使用公務加油卡加油，目前新北市警察局政風室已介入著手調查。

據了解，新莊賴姓副分局長曾向分局行政組借警用公務機車，往返北市東區住家及分局，今年2月間，還騎乘該機車載著老婆陽明山出遊，因超速被測速照相機拍到，新北市警局後勤科收到罰單後，發現「後座載女人」，懷疑公器私用，經追查後爆出案外案。

該賴姓副分局長去年12月上旬，欲參加同仁父親告別式，事前依規定向偵查隊借用公務偵防車，再向分局請2天假，利用參加公祭之便，載著老婆前往花東度假，每到一個漂亮景點都打卡拍照曬恩愛，還使用公務加油卡加油。

新北市警局表示，確實有接獲檢舉，目前已指派市警局政風室展開調查，初步調查結果，確實有派車不當問題，將進一步通知該賴姓副分局長訊問調查，後續秉持不護短、公正、獨立調查，倘缺失查實將依規定從嚴議處。