「奶茶妹妹」章澤天2015年閃嫁給大她20歲的京東集團CEO劉強東，2018年劉強東衰捲入性侵女大生風波，最後獲不起訴處分，夫妻倆也重修舊好。近日有網友在三亞撞見奶茶妹妹一家出遊，可見劉強東拿著單眼相機，奶茶妹妹打扮相當有貴婦氣息，一件大紅色長外套加上遮陽帽和大墨鏡，有網友驚訝說：「奶茶的打扮越來越趨向於東哥這個年齡段了」，但也有人緩頰說：「要啥青春感，女孩子又不是只有青春感，誰都會變老」。

28歲的章澤天過去因穿著校服、綁著馬尾並拿著奶茶露出一抹燦爛微笑的照片走紅，而她人美還是學霸，畢業後考上清華大學，並曾在微軟實習，近年更到英國深造，而在她大學畢業前夕就傳出與劉強東熱戀結婚，不久奶茶妹妹升格當媽，產下一女成為三口之家。

網友偶遇章澤天和劉強東夫妻。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

2018年劉強東涉性侵案，章澤天在朋友圈發文全力相挺，寫下：「惟願守得雲開見月明」，幸好劉強東最後獲不起訴，之後網上流出疑似奶茶妹妹的新年心得，直說老公捲入紛爭那年是「最喪的一年」，表示：「很多人在上週恭喜我，還有說經過了考驗就會涅槃，大家都在告訴我一切告一段落了你可以安心了。其實恰恰相反」。

網友評論章澤天打扮。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

挺過風波後，外界對劉強東、章澤天的婚姻狀況依舊閒言閒語不斷，還傳出章澤天秘密賣房，章澤天爸爸僅回4字：「沒這回事！」京東發言人也轉發律師聲明，澄清離婚說子虛烏有。近日有網友在三亞的飯店偶遇章澤天夫妻現身，透露期間遇到他們夫妻倆好幾次，章澤天穿著紅色外套、白上衣及長褲，劉強東則打扮年輕，身穿藍色T恤、短褲，手上拿著相機到處拍，有網友虧28歲的章澤天打扮越來越熟齡，甚至說：「奶茶沒有清純感了」，但也有人說人都會老，不用對他人這麼嚴苛。