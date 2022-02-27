大陸跳水皇后郭晶晶9年前嫁給身家百億的富二代霍啟剛，兩人樸實又真摯的愛情羨煞旁人，也成為運動選手婚姻的佳話。41歲的「體操公主」劉璇2013年與王弢（發音同滔）結婚，兩人育有一子一女，然而王弢家境並不優渥，結婚時大部分都由劉璇出錢，對此，劉璇曾被問：「不在意豪門嗎？」她直率回應：「妳踏進去還不是那個人嗎？」

劉璇13歲時就入選國家體操隊，曾在雪梨奧運贏得了女子平衡木項目的金牌，也在全國錦標賽中獲得平衡木賽冠軍與全能賽亞軍。根據陸媒報導，10多年前劉璇與王弢相識相戀，女方當時已經靠運動比賽走紅，王弢則是中央音樂學院第一位單簧管碩士研究生，當時經濟狀況不好，王弢後來曾發文回應當年求婚情景，指當時兩人在拉斯維加斯，他趁劉璇下飛機花光所有錢買了名牌戒指，期待等劉璇幸福戴上戒指。

被問想不想嫁豪門，劉璇神回應。（圖／取自新浪娛樂）

王弢說，自己當時其實精心安排了求婚，「結果垮掉」，自嘲還沒有到瓊瑤電視劇的程度兩人就笑場，接著兩人就跑去賭城教堂結婚，只有他們兩人參與，沒有親友，「這場婚禮花了多少錢，真不記得了，因為我已經窮的沒法支付其他費用了，所以我的第一次婚禮資方是女方」。

王弢在節目中被讚是最溫柔爸爸。（圖／取自新浪娛樂）

近年劉璇和王弢受邀上實境秀《新生日記2》，王弢被讚是「最溫柔爸爸」，面對兒子「雄赳赳」賴床，王弢不僅沒生氣還假裝嘴巴痛示弱，要兒子幫他跟快遞員溝通，順利解決小孩賴床危機。而劉璇在40歲高齡生下女兒，節目中吐甘苦談，表示當時生下第一胎時產後憂鬱嚴重，兒子一哭她就想要逃避，甚至有把兒子送人的想法，幸好老公在一旁展現「神隊友」的包容照顧，才讓夫妻兩人挺過這段時光。