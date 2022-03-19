有婆婆在網上懺悔表示「我差點變成大家口中的巫婆」，她說，因為聽到媳婦要請育嬰假，心疼兒子養家太辛苦，忍不住念了一頓，直到聽完女兒一番話，才驚覺應該要學會「換位思考」，網友看完紛紛大讚「這篇超推，全天下的婆婆都該看看」。

一名婆婆在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文懺悔，自己和兒子媳婦同住，平時相處都算不錯，最近媳婦說想請育嬰假在家帶小孩，她第一個想法是「天啊！這樣我兒子一人賺錢養全家，很辛苦很可憐」，於是就對媳婦說，只剩一個人賺錢很辛苦，要會想、要學著體諒老公，不能隨便留職停薪，不料媳婦聽完臉色一沉，但沒說什麼就回房間了。

原PO女兒得知此事後，勸媽媽要換位思考，恰好女兒也正在留職停薪帶小孩，她以自己為例，問媽媽如果她婆婆說同樣的話會怎麼想，原PO馬上爆氣說，「親家母未免也太差勁，我女兒是犧牲自己的職涯來帶小孩，雖然沒有收入，但是對家庭的付出只有多沒有少，憑什麼說我女兒不會想」，女兒趁機對媽媽說，這就是媽媽和婆婆的差別，妳的媳婦也是別人家女兒，要留停他們夫妻有共識就好，妳不用出意見。

原PO這才恍然大悟，兒子媳婦有自己的生活跟想法，不需要媽媽在那邊下指導棋，雖然心裡還是會心疼孩子，「要做一個旁觀者真的很困難，但我努力的學習中」。

貼文引起網友討論，大家紛紛大讚「這篇超推，全天下的婆婆都該看看」、「女兒也是別人的媳婦，真的說到心坎裡了，根本天使下凡」、「這什麼仙女小姑」、「覺得是很棒的婆婆，小姑也好棒哦」、「只能說別人的婆婆總是不會讓人失望」。