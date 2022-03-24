鮑起靜（左）跟柯佳嬿則飾演母女。（双喜提供）

金鐘視后柯佳嬿出道近17年來，詮釋過許多性格迥異的角色， 2017年參與新銳導演王希捷首部長片《一家之主》，飾演鮑起靜跟寇世勳的女兒，演出因為愛情跟工作都有難題而回家投靠爸媽的建築師，雖然在事業很有想法，但在家裡卻是一個事事依賴母親的小女孩。

柯佳嬿澄清自己現實生活蠻獨立：「當媽媽說我從小就不會撒嬌時，我很驚訝！」但儘管如此，在柯媽媽的心中她依然是個小孩，柯佳嬿分享只要媽媽在跟她對話，就很像在跟小學生說話，有次一起過馬路時，媽媽還是像小時候帶她過馬路一樣，會先告訴她「紅燈」，然後下意識地伸出手護著她，深怕她會闖過去，但當時她已經25歲了。

電影開拍前後，柯佳嬿的身份也有些轉變，邁入婚姻升格為人妻，感性的她提到《一家之主》最吸引人的，就是劇本講到一個女人同時有很多身份，尤其步入家庭有孩子後，「她」是否人記得自己？談起跟影后鮑起靜的合作，柯佳嬿說自己從小看港片長大，能跟她一起合作覺得非常不可思議，而且鮑起靜本人溫暖又可愛，跟她聊天很有媽媽的感覺。

最近很常搭檔演父女的柯佳嬿以及寇世勳，兩人在《一家之主》是首次合作，柯佳嬿開玩笑說自己走進梳化間看到寇世勳就會忍不住喊：「爸，我回來了！」因為寇世勳光坐著就有不怒而威、談笑風生的樣貌，很像坐鎮家中的爸爸。