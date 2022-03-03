繼2020年話題懸疑犯罪影集《誰是被害者》後，Netflix 與瀚草影視再次攜手打造全球獨家華語旗艦影集《模仿犯》，翻拍自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，在日本銷售破百萬的小說廣受文學與影視粉絲歡迎，至今已有許多IP延伸作品，累積極佳口碑。此次由 Netflix 落地台灣推出的《模仿犯》卡司陣容星光熠熠，集結金獎影帝、影后包括吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、姚淳耀、范少勳、江宜蓉、夏騰宏等擔綱主演，更邀請擔任 Netflix 現象級華語影集《華燈初上》製作人兼女主角的林心如特別演出，黃金卡司陣容未演先轟動。

近年影視作品豐富、角色形象多變的金鐘視帝吳慷仁，此次在《模仿犯》中再次挑戰全新角色，演活劇組為他量身打造出的角色檢察官「郭曉其」。在追緝過程中曉其面對兇手一次又一次的挑釁，讓他下定決心不惜染髒自己的手也要把兇手揪出來。全劇更從他所飾演的檢察官做為主視角出發，與同樣是金鐘影帝的庹宗華所飾演的刑警「林尚勇」共組連續殺人案專案小組，帶著觀眾隨著線索抽絲剝繭往真相邁進。而曾以《必娶女人》、《想見你》二次獲得金鐘視后的柯佳嬿在影集中則是飾演主攻犯罪心理協助分析兇手的諮商心理師「胡允慧」，開拍前柯佳嬿為更貼近角色專業也特地與專業的心理師諮商學習，為本劇做足功課。

《模仿犯》故事設定於台灣90年代後期，電視台如雨後春筍般出現、媒體第四權興起也成為影集中的重要背景。曾以《鏡子森林》中報社記者一角獲得金鐘影帝的姚淳耀，此次改為挑戰演出電視台中對於新聞高度敏感、時常能為新聞台帶來獨家新聞的深夜秀主持人「陳和平」；而近年戲劇表現亮眼的江宜蓉則飾演追求新聞正義的記者「路怡真」，影集中她也在跑新聞的過程中認識吳慷仁飾演的檢察官郭曉其，意外發現彼此理念相近，成為郭曉其辦案的得力助手。在《模仿犯》中擔綱特別演出的林心如，則飾演新聞台中掛收視保證的當家主播「姚雅慈」，這是《華燈初上》後她立即投入演出的另一Netflix華語作品，相當令人期待。

金馬新人范少勳在《模仿犯》中也將挑戰演出一名風靡少女的夜店DJ「沈嘉文」，雖然表面風光，但角色背後卻有許多無法撫平的創傷，將會有一別陽光形象的演出。同樣近年表現亮眼的夏騰宏在《模仿犯》中則是飾柯佳嬿的弟弟「胡建和」，同時也是沈嘉文身邊最親近的國中同學，兩人更會因為接連的意外一起被捲入這場連續殺人案的風暴之中。

《模仿犯》由製作人曾瀚賢、湯昇榮領軍的瀚草影視操刀製作，並由「雙導演」陣容金獎導演張榮吉與張亨如共同執導，透過男性與女性多元視角在人物互動間勾索新意，細膩展現極具張力的角色情感。本劇劇情以連續殺人案為題材，用刑偵辦案的視角帶出社會議題，加上懸疑犯罪片型已成為台灣觀眾最喜愛影視內容，一開拍就引起高度關注。製作人曾瀚賢也坦言此次翻拍《模仿犯》絕非易事，製作人曾瀚賢：「有機會改編《模仿犯》是一個與文本持續對話的幸運，我們將故事設定在九十年代末期的台灣，在那個社會價值崩解、真假混雜、傳播媒體飛奔的時代，希望藉由作品，傳達本劇簡單純粹的價值：『正義是無可取代的』。再次謝謝Netflix的支持，讓各種作品的主題都有可能被實踐出來，一起締造新的佳績。」