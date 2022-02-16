2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」昨(15)日於高雄市衛武營區璀璨點亮，中華電信為唯一贊助2022台灣燈會主燈的電信業者，並於主燈高雄衛武營區規劃4D全視角AR、Hami Video、Hami VR與太陽能光電、MOD影視與i寶貝等展出。

現場運用5G超快網速的特性，全台首次展演4D全視角AR服務，中華電信表示，架設20台高速攝影機完成動作錄製，運用即時縫合技術，打造4D特效環境捕捉消費者躍出平面的精采瞬間，大秀5G應用服務。

中華電信董事長謝繼茂親臨會場，除參與點燈儀式並邀請消費者共同體驗5G應用魅力。

中華電信表示，消費者於活動現場至中華電信攤位體驗4D全視角AR服務，掃描QR-Code即能帶走精采影片，分享至個人臉書或IG，亦能獲得限量「吉祥虎小提燈」。

另外，現場亦打造Hami Video高畫質影視、Hami VR體驗專區及MOD影視與i寶貝智慧家庭情境區，體驗完成即送限量闖關贈禮，體驗全方位精彩智慧生活。

此外，中華電信於活動現場持續傳遞ESG（環境保護、社會責任、公司治理）計畫，追求企業永續經營。

為讓客戶享受精采多元的5G創新服務，台灣燈會現場並佈建60部高效能基地台，提供快速、順暢的行動網路，陪伴全台客戶福氣滿滿歡慶元宵節，享受5G新視界。

中華電信也於現場設置Hami Video與Hami VR體驗區，Hami Video有熱門4K戲劇及韓國The Show多視角等創新影視內容；Hami VR現場展示VR Show、VR Sport內容，搭配HTC Flow、XRSPACE頭盔等設備，即刻感受沉浸式影音內容及身歷其境的賽事觀看體驗。

為滿足客戶對多元影視內容的渴求，燈會現場特打造智慧家庭情境區，中華電信MOD以超高4K畫質提供世界級精彩賽事對決及院線直送強檔電影，4K高品質影視隨按即現，並展出i寶貝智慧音箱，「一口」搞定播放MOD、KKBOX音樂、FunPark童書夢工廠有聲故事、聲控家電等超夯功能。

即日起至2月底，凡至中華電信台灣燈會展區完成體驗，還有機會獲得Hami Video 5G館15天體驗序號等好禮。