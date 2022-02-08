星座運勢網站「星座上上簽」分析，獅子座、天秤座、巨蟹座的男人面對女人撒嬌最沒抵抗力，只要對他們示弱、裝可愛、裝可憐，就會激起他們的同情心和保護慾，無論多不合理的要求都可能答應。

▍1.獅子座

獅子男本來就是大男人主義的代表星座，他們很享受被崇拜、被需要的感覺，最喜歡女人對他們撒嬌，只要對他們表現出依賴感，立刻就會激起他們的保護慾，覺得自己被需要，這會讓他們感到非常滿足。獅子男吃軟不吃硬，如果不給他面子，他將會完全不留情面，但如果對他撒嬌裝可愛，就會讓他立刻投降，無論多不合理的要求都可能點頭答應。

▍2.天秤座

天秤男很容易心軟，尤其對女性特別包容，他們很善解人意，如果身邊有人遇到困難，又對他撒嬌、裝可憐，他們就會變得很好說話，而且天秤男的脾氣很好，原本對女生就很大方，不會斤斤計較，只要不要碰到他的底線，基本上都不會拒絕，他們愛好和平，不太會與人發生衝突，這樣的人如果再遇到女生撒嬌，更是沒有招架之力，再困難的要求也會咬牙答應。

▍3.巨蟹座

巨蟹男原本就擁有菩薩心腸，他們善良又很好說話，只要和他求助，基本上一定能獲得他的幫助，他們尤其受不了別人示弱，女人只要對他們撒嬌，裝出可憐無助的樣子，就會讓他們徹底卸下防備心，一心一意想要幫助對方脫離苦海，也不考慮自己的能力是否能負荷，畢竟他們很需要這種被他人依賴的感覺，對他撒嬌完全是他的死穴。