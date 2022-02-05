大家都喜歡跟情商高、修養好的人來往，這種人往往貴人運都不錯，情商高的人在事業、愛情上表現也較亮眼，運勢命理網站「靈匣網」指出，天蠍座、水瓶座、金牛座、雙子座、獅子座、摩羯座的人天生情商高，事業、愛情都容易成功。

第一名：天蠍座

天蠍座的確聰明得有點過頭了，所以很多人說他們是奸詐的，其實天蠍只不過不愛顯露，經常在背後做事，對待感情，天蠍是個不折不扣的專情星座，他們的感情濃濃的直到內心的最深處，在他們看來，愛情就應該是兩廂情願，容不下任何雜質的，所以給人一種神秘感覺！如果天蠍正確發揮他們那超常智慧的話，工作、學習、愛情、家庭都會取得成功的！

第二名：水瓶座

獨立性很強的水瓶，雖然他們常常天馬行空，也是個喜歡幻想的星座，但是面對感情時，卻變得很理性，知道什麼重要，什麼不需要那麼在意。水瓶的愛情，讓外人有些猜不透，他們不喜歡受到束縛，所以不會和戀人總是黏在一起，如果愛情之城突然失守，也許會短暫的低迷，但是很快他們就會好起來，根本不會影響到其他事情的進程，而是照樣的生活得很自在。

第三名：金牛座

穩重的性格、務實的精神，讓金牛對待感情非常的謹慎，他們不會輕易開始一段愛情，也不會冒然結束正在進行的戀情，金牛是個感情豐富並且堅強的星座，不論兩個人的愛情如何發展，是美的如畫也好，還是變得很煎熬也好，他們也不會為此影響到原本平靜的生活，該做什麼還是會讓它繼續，不會為此魂不守舍、停滯不前，他們很有處理感情問題的法寶，生活還有很多美好的東西，愛情絕對不是生命的全部。

第四名：雙子座

雙子天生聰明，反應敏捷，文武雙全。對各樣新奇事物都有興趣去瞭解，使自己的思維不斷擴大。他們足智多謀，擅長溝通，容易令人明白自己的意念，以及影響別人的思路。況且凡事都懂一點的表現，令人崇拜。如果雙子遭受到感情的傷害，他們不會有耐心去承受，該放手就放手吧，就算很捨不得，他們也會很理性的選擇離開。

第五名：獅子座

總是站在勝利頂點的獅子，自信是他們面對一切事情的態度，備受愛神青睞的他們，在愛情的世界，大都是要風得風，要雨得雨，根本不會想到會有突然出現的變化，所以也沒有準備好要如何面對。他們會不能接受，很不爽，脾氣不好，聽不進任何人的話，但是，王者風範使他們知道如何重新振作。

第六名：摩羯座

摩羯的智慧是一種大智慧，摩羯有很多先天性優勢：聰明勤奮、上進內斂、目光長遠、老謀深算。在運籌帷幄和控制場面方面出類拔萃，成熟穩重的摩羯，愛情也是他們人生的一個重點，一但摩羯的愛情發生變故，他們人生似乎就失去了目標，輕則心灰意冷，重則自暴自棄，說什麼也沒用了。不過他們天生的高情商，能讓摩羯座趨吉避凶，邁向成功。