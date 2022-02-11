眼睛是心靈之窗，在面相中佔據了非常重要的位置。同時，眼睛與婚姻的關係也十分密切，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，如果兩眼大小不一、左右不對稱，感情和婚姻容易受挫，因此在選擇對象時一定要非常謹慎，以免終生被婚姻折磨。

▍兩眼大小不一

如果一個人兩眼的大小形狀、亮度是一致的，代表此人的思想狀態，以及處世的態度比較積極，性情平穩，身心健康。若有明顯的大小眼，代表此人在思想狀態和思維方式有不均衡的地方，從而影響整個人的人生觀和價值取向，在對待婚姻感情方面，會出現許多問題，比如婚姻多有波折，感情不美滿等。

▍對運勢的影響

一單一雙、一小一大的眼睛，在婚姻方面容易吃虧，常見的有以下兩種情況。第一種是婚後性格不合，或夫妻雙方感情很淡；第二種是自己需要付出的太多，但往往得不到相應的回報。總而言之，這類人被婚姻拖累、連累的可能性比較大，不論男女，雙目明顯不對稱的人，夫妻緣都比較差。

▍面相建議

這類人感情常受挫，就算有了婚姻也跌跌撞撞的，所以建議這類人在挑選結婚對象的時候，要十分謹慎。對女性而言，最好挑選一個年齡比自己大，性格比較寬厚、和氣之人；男性建議晚婚，晚婚加上結婚對象性格好，才能避免婚姻中出現的諸多問題。

另外，這類人自己也要找到在婚姻中和平相處的技巧，日常相處要多和對方溝通交流，及時解決問題，並控制好自己的情緒，不要隨便發脾氣。畢竟，要想婚姻美滿，還得夫妻雙方共同努力。

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