在《一家之主》中，鮑起靜（右）跟柯佳嬿飾演母女。（台北双喜電影提供）

由香港金像獎影后鮑起靜、亞洲電視獎視帝寇世勳、金鐘獎視后柯佳嬿3人攜手演出的《一家之主》，是新銳導演王希捷用自身經驗刻劃出你我身邊的家庭故事，電影去年因疫情一延再延，最終因戲院暫停營業沒有跟觀眾見面，在疫情趨緩的時候未像其他國片排檔期，仍決定要在今年5月6日母親節上映。

鮑起靜30幾歲開始演媽媽，即便對手年齡只小她1歲，依然完美駕馭，40年來出演無數母親堪稱「媽媽專業戶」，王希捷說最初朋友推薦她看《天水圍的日與夜》跟《殭屍》，由於演技太過精湛，一度以為那就是本人的形象，結果有次看到某集《康熙來了》，發現對方原來是如此熱情活潑，跟電影裡壓抑形象有反差，因此立刻飛去香港求見，沒想到鮑起靜跟丈夫方平非常平易近人降低她許多的不安，聊沒幾句就爽快的答應出演。

鮑起靜身為演員，要忙於專業也要打理家庭，擁有一個女兒的她非常理解職業婦女的心聲，她跟導演說覺得自己跟片中角色「葉蘭心」有些處境很像，戲裡戲外的老公都是天秤座，笑稱丈夫方平跟劇裡的寇世勳一樣，對外是個斯文有禮的人，對內則是個大老爺，拍戲過程中，幾場跟于家安的母女對手戲都會讓她想起跟媽媽的故事。

鮑起靜的敬業態度跟體力也相當令人佩服，身為主角，她都是最早來跟最晚走的人，一拍就是12個小時，並且為了看屋、回老家等橋段，不斷爬坡跟上下樓梯，以當時拍攝68歲的年紀來說，「咖骨」相當有力，由於拍攝期間不斷遇到颱風，有一場戲在過年前補拍又剛好遇到寒流，全劇組穿羽絨衣都覺得冷，為了連戲，鮑起靜穿著單薄的衣服在夜晚的台北街頭推著電視機奔跑也不嫌累。