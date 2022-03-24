35歲陳姓女子與張男未婚生下1女，後來又與另名女子同志結婚，2021年4月，陳女因常與配偶吵架，又擔心前夫會來搶走小孩，將安眠藥加入草莓果醬餵女兒吃下，接著關閉房門想帶小孩一起尋短，後來陳女被救回，小孩卻已回天乏術，士林地檢署依殺人罪起訴陳女，士林地院24日依成年人故意對兒童犯殺人罪，判決陳女12年有期徒刑。

判決指出，陳女2018年時，與張男未婚生下女嬰，兩人後來爭奪小孩監護權，法院後依「幼兒從母原則」，將監護權判給陳女，張可例行探視，每月2個周末接女兒回家，這段期間陳女結識蘇姓女子，兩人後來相戀並登記結婚。

陳女精神狀況不穩定，常與配偶及前夫爭吵，她更認為前夫會搶走小孩，2021年4月凌晨，陳女在新北市淡水區住家，將她看診得來的安眠藥，加入草莓果醬中讓女兒吃下，等她睡著後，自己也吞食大量安眠藥，並將房間密閉企圖尋短。

蘇女次日返家發現立刻報警，警消到場時，發現女童已無生命跡象，陳女送醫後則被救回，士林地檢署偵查後，依殺人罪將她起訴。

士林地院審酌，被告與蘇姓配偶感情不睦，又認為張男常想和她爭搶小孩，種種壓力萌生輕生念頭，因捨不得女兒決定一同尋短，當天甚至換穿和小孩同款的「親子裝」，顯見被告清楚知悉，人類在密閉空間內吸入過多一氧化碳，會因窒息而死亡的情況，有故意殺人之意圖。

陳女獲得監護權，本應善盡義務教養小孩，卻因各種壓力，帶小孩尋短，剝奪死者生命，讓其結束可能璀璨的人生，考量被告生長背景並非順遂，且其進行殺人犯行時，自身亦存有尋死念頭，與一般為情、財仇殺不同，兼顧對被告有利與不利之各項科刑資料，判處被告有期徒刑12年。

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