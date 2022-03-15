1名女網友在臉書社圖《爆怨2公社》發文寫下，結婚後開店，婆婆什麼東西都要管，沒開店要碎念，婆婆要求的都一定要照做，不然就情緒勒索，而老公卻表示，聽媽媽的，以不想引來沒必要的紛爭來敷衍了事，令原PO相當不爽，發文抱怨，引起網友熱議「直接全賣掉，去上班，自己存錢，準備換一個正常男人」、「錢如果是你出的，不要客氣，滅了老公的婆婆」。

原PO在《爆怨2公社》PO文抱怨，自己開店，店面是跟婆婆共用一半，但婆婆根本就是控制狂，嘴巴上說原PO夫妻倆的事她不會管，但事實上開店完全要看婆婆的臉色，沒開店，婆婆就會說某某人跟我說要來買，結果你都店休，買不到！或是會開始擺臉色，不然就開始對原PO愛理不理。

令該網友覺得，為什麼做生意，賺不賺錢都要跟婆婆報告，店內要開發新品婆婆提供意見也都要照做，希望婆婆不要再對她情緒勒索。而老公也是位頭疼的人物，因為每次和她提起婆婆的事，兩人都會吵架，更表示，為什麼不聽婆婆的話就好，根本沒辦法解決問題。

網友們看到文紛紛留言，「錢如果是你出的，不要客氣，滅了老公的婆婆」、「遇到這種最慘，可是要忍受一輩子的」、「直接全賣掉，去上班，自己存錢，準備換一個正常男人」、「為啥這種媽寶都有老婆啊」、「如果你做好離婚的準備了，那就開始跟他老木嗆吧！要吵架誰不會」。