1名網友日前在社群網站《Dcard》發文寫下，老公都會趁自己睡著時偷舔她的臉，害他最近膚況變很差，於是決定裝睡逮人，老公遭當場抓包後委屈的表示因為臉吸起來像布丁才一直吸，令原PO氣到差點沒將人揍飛，網友們紛紛在貼文下留言笑說：「起來！頭殼八蕊！」、「保養品都被舔掉了啦」、「其實是狗吧」。

原PO在《Dcard》發文抱怨自己的臉部膚況很差，某天晚上裝睡時才發現，老公趁她睡著時邊吸邊舔她的臉，舔得原PO整臉口水以後才滿意地說句：「好爽」才肯睡覺。網友氣到，裝睡裝到一半就想去揍人，但還是等老公完事後，才轉頭逼問為什麼要偷吸她的臉，不料老公卻回答：「因為臉吸起來很布丁」。

原PO聽完差點沒把老公揍到連岳母都認不出來，憤怒表示，臉像布丁又怎麼了！舔完還不擦臉，害她膚況越來越差。貼文一出，引起網友們熱絡回應：「不知道口水乾掉很臭嗎」、「好噁…會長痘痘欸」、「好噁，但好有愛」、「起來！頭殼八蕊！」、「其實是狗吧」、「保養品都被舔掉了啦」、「不然你買一台空氣清淨機放在他的床邊如何」。