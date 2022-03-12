命理師詹惟中上《小明星大跟班》替演藝圈情侶檔做預測。（中天綜合台提供）

近期傳出好消息的余祥銓和女友柔柔上中天綜合台《小明星大跟班》，命理師詹惟中催促他們要趕緊結婚，表示：「女生是帶財來的，結婚之後爸媽原本不太願意買給小余房地產，但如果結婚又生小孩後，不管你要不要，房子都會給你買。」

《小明星大跟班》14日晚10點將播出「你們的心臟夠大顆嗎？情人檔來算命啦！」邀請余祥銓和柔柔等情侶檔上節目，詹惟中雖然催婚兩人，但提醒他們可能因理財與時間觀不同引發爭執，這讓柔柔認同指控余祥銓沒有時間觀念。詹惟中還透過姓名學分析余祥銓：「這個『銓』代表子女運，銓暗藏2個王、2個人，4個人要打1隻老鼠。」提醒余祥銓要生兒子或受孕得趕緊加油了。

王俐人與老公林琮軒相差7歲，星座專家安格斯提醒「溝通」是兩人最大考驗：「俐人有個淺在的愛情冷暴力傾向，當你們的蜜月期一過後，她生氣的方法只有2種，要就噴火砸東西，另一種是完全不說話。」建議小兩口做好生活上的溝通。

林琮軒說王俐人不會對他「冷暴力」，但會「罵髒話」，這爆料讓在場來賓相當詫異，王俐人無奈解釋：「這就是人不可貌相，大家都覺得我很溫柔、講話輕聲，但我從小講話就很直接了當。」接著詹惟中指林琮軒在感情上很容易會被騙，並直言：「婚後可能是一個小模或網紅跟他聯絡、吃他豆腐，要注意婚外情或仙人跳。」建議王俐人夫妻對「生小孩」這件事不能拖，因為孩子能讓他們婚姻更穩定。