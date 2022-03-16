買房11年，遇前房東討要交屋前遺留的東西該怎麼辦？一名女網友表示，最近前房東突然要求她把放在2樓置物櫃的「手織毛衣跟披肩」歸還，讓她十分無奈，因為當初買下這間房子時，前房東早已把自己的物品帶走，剩下的東西也已經丟棄，讓她不知該如何是好。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，11年前她買下了向前房東租了6年的房子，交屋時也請前房東來把自己的物品帶走，剩餘的東西則視為不要的垃圾，早已清空，但沒想到房東最近突然告知，2樓天花板的置物櫃裡放了一件她親手織的毛衣跟披肩，要求原PO把東西歸還，讓她十分傻眼。

原PO指出，她住在這裡的17年間，從未聽前房東提起毛衣跟披肩的事，如今前房東突然要她把東西找出來，甚至強調「若是丟了，一定要找出撿走的人」，讓她十分無奈，直言「我不是不想幫她，而是17年了，叫我上哪兒找呢」，好奇大家遇到這種情況會怎麼處理。

貼文曝光後，不少網友認為前房東應該是精神方面出問題，「我覺得可能有點失智症，會一直記得陳年往事」、「這是失智症的症狀，失智症會出現時序錯亂的狀況，你說的17年前，對他來說可能只是17天前的事」、「是失智症狀，因為我媽最近也是這樣，請她家人帶去看醫生，否則她絕對會跟你沒完沒了」。

也有網友直言，「不必理她，當初買賣她自己東西沒帶走，就是她的問題」、「請她找出17年前手織的證據，不然無從考證」、「房屋所有權在你身上，她沒有帶走的算充公、算廢棄物」、「在法律上點交完成了，剩餘的東西就不會是上一任屋主的東西」。