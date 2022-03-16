一名女網友與老公北漂打拚10年，兩人已結婚並生下2個孩子，但到現在都還是租房子生活，隨著孩子年紀增長，原PO突然很想要買房子，但兩人目前只存到250萬的頭期款，而她絞盡腦汁都想不出解決辦法，不知道該咬牙在台北買了，還是應該要回老家在新竹或竹南附近買房子。

一名38歲的女網友近日在Dcard上發文說，與老公在台北打拚10年，因為兩人工作的產業在台北發展較好，因此一直沒想過要回老家生活。不過，與老公結婚後陸續生下兩個小孩，如今老大在台北念書，老么還留在竹南請公婆幫忙照顧。

女網友感慨地說，與老公租房10年，眼看孩子明年就要念小學一年級，突然覺得該穩定下來，甚至萌生出想要買房的打算。不過，老公年薪100萬左右、她的月薪則是4萬，有加班則可到7至8萬元，若真想要買房，頭期款250萬應該勉強可以擠出來。

女網友表示，如果要在台北買房子，可能會買比較偏遠的地區，無法買在目前租屋處的附近，這樣等於大人小孩都要重新適應，且通勤時間也會拉長。因此老公認為目前租屋處這邊很好，離公司很近、學區也很好，若真的買不起，租屋也沒關係。

女網友指出，雖然租屋也可以，但在台北要租到屋況不錯、2房以上的房子，每個月大概要3萬元以上，不知道搬回老家，在新竹或竹南買房是否會比較划算。不過，若在新竹買房，她與老公勢必得通勤，與孩子們相處的時間也會少很多，但若不買房，就只能眼睜睜的看著錢流走，「想到腦漿炸裂都沒結果，想詢問看看大家的建議。」

貼文引起網友討論，不少人感慨高房價逼死人，但也有網友仔細看完原PO的敘述後表示，只能擠出250萬的頭期款，意味著過去10年打拚，夫妻倆每年只能存25萬，實在是很危險。「你們台北是在哪區？你們頭款才250萬，台北真的不用想了」

也有網友說，主要還是看想在哪裡買房，新北選擇較多，建議可以多方參考看看。「沒錢就不要考慮住台北市，買在新北你們的選擇會更多」、「頭期250萬就要買雙北會很辛苦，竹南與新竹這幾年都不錯啊」、「若離不開台北，建議買方便的老公寓。雙北大樓不是給一般受薪階級買的」。