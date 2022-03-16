一名人妻抱怨老公婚後只顧著玩重機，完全沒替家庭打算，反觀她每天早晚輪班，偶爾休假還得照顧2個小孩，讓她感覺十分委屈。而老公為了重機少說花了100多萬元，從車子本身到相關配件，每一項花費都不小，近日又被她發現一張消費金額2萬4800元的發票，花錢完全不跟她討論，讓她忍不住淚崩詢問「這段婚姻還能走下去嗎？」

一名女網友今在臉書社團《爆怨公社》上分享，老公休假就跑台中騎重機，且為了買重機，車貸就貸了100多萬元，接著還有皮衣、安全帽與改車等裝備等花費，每一樣都是好幾萬，但因為這是另一半的興趣，因此多數時間她都會答應，認為只要有事先說，討論過後都可以買。

女網友崩潰地說，她每天早晚輪班工作，期間還要抽空接送小孩上下學，偶爾休假也得顧小孩，全年無休的工作讓她很疲勞，而另一半非但不幫忙，甚至還很不尊重她。

女網友表示，洗衣服時在老公衣服的口袋中，找到一張消費金額2萬4800元的發票，讓她很憤怒，但生氣的理由不是因為金錢，而是對方完全不尊重她。在婚姻關係裡面，老公絲毫沒有為了生活與家庭在打算，總是自顧自做自己想做的事情，反觀自己卻為了家庭與孩子委屈求全，對比下來真的很可悲，也讓她質疑這段婚姻還能繼續下去嗎？

貼文引起網友討論，不少人勸原PO好好和對方溝通，一昧的委屈求全只會讓自己不開心，也許對方根本沒注意到這些細節；也有網友說，結婚以後，還沒有辦法意識到自己需要負責任，繼續自我的活著，這種人可以放生了。